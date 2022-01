Tras aparecer unas polémicas fotografías de Iñaki Urdangarin con una mujer que no es la infanta Cristina, un equipo de ‘Cuatro al día’ ha conseguido hablar en exclusiva con Mario Pascual Vives, abogado de exduque de Palma.

El abogado ha asegurado que no le consta que se haya iniciado ningún proceso de divorcio y además, él estuvo con ellos el pasado 29 de octubre, estuvieron comiendo y comenta que no detectó absolutamente nada, ningún signo de ruptura.

“Que yo sepa no se ha iniciado ningún proceso de separación ni divorcio”, decía el abogado sin querer entrar en detalles de una posible ruptura. “Yo no he detectado jamás nada”, continuaba.