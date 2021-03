'Cuatro al día' habla con el estafador de coches que fingía, presuntamente, tener un hijo con cáncer para aplazar los pagos

En su caso, como el coche de Dani estaba financiado, iba a hacer un traspaso de deuda. "Me dijo que lo había consultado y que por lo visto era más caro el papeleo. Que eran 1.400 euros y que si me parecía bien pagarlo a medias. Me pareció buena idea y al final accedí", contaba entonces esta víctima a la que le urgía vender el coche. Pero con el tiempo se dio cuenta de que los papeles no se habían formalizado, que el coche seguía a su nombre y que además el estafador no se lo devolvía, ni tampoco los 700 euros del presunto papeleo.