La clave para paliar los efectos de la 'fatiga pandémica', según un psiquiatra forense: "Hay que darle un sentido a cada día"

Por ello, el psiquiatra aconsejaba que lo vital es centrarse en el corto plazo. "Lo que hay que hacer es darle a cada día un sentido. No pensar en dos o tres meses sino cada día. 'Hoy tengo que hacer esto o aquello', 'Tengo que llamar a mi hija o me voy a ir a tomar un café ahora que puedo'... Tenemos que buscar pequeños sentidos de la vida cada día. No buscar grandes planes como hacíamos antes pensando en un verano en Miami", decía.