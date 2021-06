El ‘estafador del amor’, de nuevo denunciado: “La chica que me acusa es mi pareja actualmente y lleva una vida normal”

‘Cuatro al día’ ha entrevistado a en directo a Albert Cavallé y a su abogado que han querido aclarar los hechos. “Esta denuncia no tiene ningún fundamento, es una chica que se enamoró de Albert y en ningún momento le ha engañado, todo era consentido, posteriormente lo denunciaron unos allegados suyos diciendo que se había aprovechado de ella”, comenzaba explicado David Sans, abogado de Albert.

El ‘estafador del amor’ quiso explicar que no es una chica discapacitada: “Es verdad que tiene esclerosis múltiple, pero es muy leve, de primer grado, ella hace una vida normal. Yo con ella he salido a correr cada día, hacemos pilates, ella lleva una vida normal, de hecho fuma mucho, bebe mucho vino…”. “Es surrealista esta denuncia, no tiene ni pies ni cabeza”, aseveraba Albert.