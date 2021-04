El PP no ganaría, pero recortaría terreno de celebrarse elecciones generales, según una encuesta de Nius

El último sondeo da al PP hasta el doble de escaños que obtuvo en 2019, mientras que el PSOE cae de los 37 de hace dos años hasta los 29. Isabel Díaz Ayuso obtendría el doble de escaños que Ángel Gabilondo pero necesitaría a Vox para gobernar. Las dos formaciones juntas suman para la mayoría, según una encuesta realizada por Sigma-Dos, que hoy publica el diario El Mundo, Ciudadanos no llegaría al 5% de votos necesarios por lo que desaparecería de la Asamblea de Madrid y la izquierda no podría ser alternativa porque no sumaría.