“Pienso que se ha quedado toda mi vida allí, allí fue todo… allí es donde has criado a tus hijas, donde tenías un sitio para que ellas estuviesen en un futuro… y ahora todo esto no está. Entonces, es jod***, hay mucha gente que está peor que yo, pero yo sufro lo mío. Pero si hoy estoy delante de una cámara no es para dar pena, es para ayudar a toda esa gente que lo está pasando mal”, continuaba.

Toribio heredó ese terreno de sus padres y llevaba más de 30 años construyendo un a vida pare él y para su familia, por eso, el vecino de La Palma acaba derrumbándose en directo: “Se ha perdido el esfuerzo de toda una vida. En mi época me dedicaba a la lucha canaria y eso me hizo ganar un dinero y poder construir lo que tengo, porque trabajando no se hace lo que yo tenía. Son años de lucha canaria y años de lucha en la vida…Estamos en una guerra en la que no podemos defendernos”