Denis Kozhukhin, pianista ruso que denuncia ‘rusofobia’: “Me sacan de proyectos o me obligan a elegir bando”

“Tengo esa fuerte sensación, es verdad que ahora hay ‘rusofobia’… es una tragedia esta invasión, no tiene ninguna justificación, tiene que parar ya. Pero yo creo que todos los rusos no son Putin , nosotros no podemos hacernos responsables de sus decisiones”, aseguraba Denis.

“Yo me he encontrado con situaciones en las que me han sacado del proyecto por ser ruso… o te dicen directamente que tienes que posicionarte en un de los bandos. Estamos horrorizados por todo lo que está haciendo el régimen de Putin, pero hay países europeos donde, y esto me parece muy exagerado, se está prohibiendo tocar música rusa. La cultura rusa y el estado que tenemos ahora que está haciendo todos estos desastres, son cosas diferentes”, comentaba el pianista ruso.