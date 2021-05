Un agricultor arranca su cosecha de calabacines

"¡A la mierda los calabacines ya! Estás aquí trabajando para nada , esto no merece la pena. Lo mejor es arrancarlo, darse de baja e irse al paro. Esto es una pena. Trabajando fiestas, domingos,... ¡Y son 15 céntimos! Esto es mejor arrancarlo y no sembrar nada ", este es el discurso que va relatando este hombre mientras arranca su cosecha de calabacines, que según confirma, no le compensa.

Este trabajador habla con 'Cuatro al día' y explica su situación

"Trabajando todas las mañanas desde las 6:30h hasta las 12h de la mañana y cero euros, esto es deprimente"

Este trabajador asegura que no tiene ninguna rentabilidad: "Un mes y medio llevo trabajando y solo he sacado para los gastos. Trabajando todas las mañanas desde las 6:30h hasta las 12h de la mañana, pues nada, cero euros, esto es deprimente". "Es mejor estar uno parado y por lo menos no hace uno el gasto y no se harta de trabajar". Le pagan "desde 10 a 25 céntimos" por un kilo de calabacines, mientras que el mercado está a "1 euro o 1,5 euros" y explica que con los de otros países se les hace una competencia desleal.