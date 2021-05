'Cuarto milenio' se rinde al aluvión de peticiones de las redes sociales y "crea" la sección 'El tonto de la semana'

La pasada semana Iker Jiménez y Carmen Porter no pudieron reprimir su opinión más visceral durante la sección ‘Viral’. En las últimas imágenes que Carmen Porter nos trajo veíamos a un joven cogiendo una peligrosa carabela portuguesa de la orilla del mar y llevándose al animal a la boca.

Carmen, con una gran espontaneidad, opinaba que el chico no era precisamente listo: “Hay que ser tonto”. Durante la emisión del programa las redes sociales se llenaban de peticiones hacia el programa: “Por favor, la sección ‘el más tonto de la semana, YA”. Iker y Carmen, fieles seguidores de lo que ocurre en la red, no han hecho caso omiso y han traído las imágenes de todos esos que no tomaron buenas decisiones…