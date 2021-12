Se contaron por cientos los combatientes que se acabaron suicidando incapaces de soportar el rechazo y las miradas asqueadas de sus familiares y vecinos: “En Inglaterra incluso se llegó a plantear la idea de agruparlos en una especie de gueto idílico en el que no se juntaran con los demás ciudadanos”. Muchos de ellos terminaron sin trabajo, vagando solos por la calles o convertidos en ermitaños. Los pocos que consiguieron seguir con sus vidas lo hicieron empleándose en trabajos como el de acomodador de cine, un lugar oscuro en el que no ser visto y así no asustar a los demás.