Mario, espectador de ‘Cuarto milenio’, ha relatado en el programa su experiencia con el espectro de esta misteriosa joven

Mario vio cómo una chica “rubia, con el pelo mojado, bien parecida y con paso firme” entraba en la casa en la que estaban pasando el fin de semana

Vuelve a ver los mejores momentos del último programa de ‘Cuarto milenio’

A veces vivimos situaciones que no esperamos en absoluto. Un día normal, una cena normal, en un ambiente normal, pero donde algo no sale como era de esperar. Mario La Menza es un seguidor del programa y ha acudido hasta la nave del misterio para contar lo que vivió y aún hoy no llega a dar explicación.

Mario es una persona de ciencias pero vivió algo totalmente irracional: “Era verano, estábamos seis parejas en un chalet de la sierra de Madrid y se daba la particularidad de que una de las hijas de los dueños de la casa trabajaba con mi esposa (…) Ella me hablaba siempre de esta joven, me decía que era una muy buena chica (…) Aquella noche nosotros estábamos en la zona de la piscina, un lugar desde donde veíamos la zona de aparcamiento (…) Los dueños de la casa estaban ocupándose del jardín y en un momento dado vi a una mujer rubia con paso muy decidido atravesar el jardín y entrar por la cochera (…) La miré y le pregunté a mi esposa si era la hija de nuestra amiga, mi mujer me dijo que creía que sí, ambos la vimos (…) En mi recuerdo era una mujer con cierta luminosidad, que iba con el pelo mojado y con un paso muy decidido, no la típica imagen de un fantasma que va levitando”.