Marta nos ha contado cómo cuando ella era solo una niña comenzaron a ocurrir cosas extrañas: “Concretamente en esta habitación empezaron a aparecer olores nauseabundos que iban y venían, los perros no se atrevían a entrar en esta habitación, se quedaban en la puerta olisqueando y ladrando, recuerdo a mi madre limpiando aquí con lejía sin encontrar el origen de los olores”.

Fue precisamente en esa habitación donde la madre de Marta vivió una experiencia que no pudo olvidar: “Mi madre vio entrar una nebulosa negra por la puerta de la habitación, se incorporó y notó una bofetada en la cara que hizo que la cabeza le repicara contra la pared”.

A partir de aquella noche los sucesos extraños no hicieron más que aumentar: “Mi madre nos llamaba por teléfono aterrada diciéndonos que no aguantaba más en esa casa, que escuchaba toda la noche el sonido de los interruptores, cadenas, pasos, muebles… y cuando salía de la habitación allí no había nada”.