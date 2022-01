Iker Jiménez quiere romper una lanza y contar “otro tipo de historia” porque considera que ‘Cuarto Milenio’ no solo se centra en la información, sino también en la evasión. En su reflexión, habla de su hija y de que ahora, los niños de su edad, están “pegados a una pantalla”, pero esto no tiene por qué ser malo: “No estoy de acuerdo con eso de que cualquier tiempo pasado fue mejor”.

“Si yo hubiera tenido las oportunidades creativas que tiene mi hija, de hacer un dibujo animado, como hace, o interconectar con sus amigos viendo cosas pues, a lo mejor hubiera alucinado o hubiera sido mejor de lo que soy. No lo sé, no tuve esa opción. No estaba en ese tiempo. Yo no soy de criticar el tiempo, pero sí que es verdad que el abuso de todo…”.