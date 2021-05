Iker Jiménez habla de la capacidad lingüística: "El castellano me ha permitido ser quien soy"

“Uno de los enormes misterios de la realidad es esto que está ocurriendo ahora mismo, la capacidad de comunicación , la capacidad de estructurar una lengua y la capacidad de hablarnos y entendernos (…) Lo damos por hecho como tantos elementos en nuestra vida que pensamos que no son importantes porque nos son innatos, pero la palabra innato parece que recoge muchas historias francamente difíciles de explicar (…) No sabemos de dónde viene, cuando uno indaga en el mundo de la lingüística, en el mundo de las palabras, se da cuenta de que hasta los especialistas dudan.

Es algo que tienen los humanos y que está en un legado de gran importancia en la vida del hombre (…) Yo no soy ningún experto, cometo errores constantemente con la lengua y lo reconozco pero lo achaco a que me gusta tanto nuestro idioma y lo uso tanto que parte de mi cerebro estaba ya gastado, el castellano me ha permitido ser quién soy y le tengo mucho respeto, para mí esta capacidad asombrosa sí que es algo especial”.