Las perturbadoras apariciones de Pozo Alcón, en Jaén: "Era una luz blanca, de unos siete metros de ancho"

"En julio de 2021 nos llegaron comentarios de varias personas sobre unas luces que no emiten sonidos y que les dejan paralizados. Tenemos testimonios desde los años cincuenta, pero desde 2021 se han incrementado. Los vecinos se sienten inquietos por esta cuestión, porque no saben qué son estas luces y por qué están en su municipio".

"Era julio de 2021 y yo estaba en mi casa, en el patio, de repente vi un resplandor grandísimo, como un sol blanco. Salía como del suelo, apegaba contra el suelo, contra la vaya de la piscina y el césped. De ancho tendría por lo menos siete u ocho metros, era una bola grandísima, me quedé sin poder moverme, me pilló de frente, directo, yo quería andar y no podía", relataba Guillermo Moya, vecino de Pozo Alcón.