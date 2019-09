Scola guía a Argentina en el triunfo ante Nigeria (81-94)

Argentina no podía permitirse un tropiezo ante Nigeria para que su clasificación no dependiera del último encuentro del grupo ante Rusia. Campazzo y Scola lo sabian y arrancaron con mucho ritmo y con una intensidad defensiva que disparó a la albiceleste 10 puntos arriba en el marcador. Pero Nigeria no podía rendirse porque era decir adiós a la Copa del Mundo, y con Okogie y Owora consiguieron igualar el partido al descanso (43-43).