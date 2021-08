Pocas bebidas tienen tantos fans como el café, y no nos extraña que sea el protagonista de este reto viral que ha arrasado en redes. No hay café sin cafetera y en esta ilustración se ha colado una sin asa , que tienes que encontrar ¡en menos de 15 segundos!

¿Ya la has encontrado? ¡Enhorabuena! Si has tardado menos de 15 segundos perteneces al grupo de privilegiados que han superado el reto a la velocidad del rayo. Pero si no ha sido así, no te preocupes, la mayoría de los mortales necesitamos más tiempo. De hecho, tienes todo el que necesites para encontrar la cafetera sin asa entre cientos de cafeteras que sí la tienen. Así que ¡prueba otra vez!