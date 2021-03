Caronte relata al juez cómo asesinaron a Vanesa y pide que exculpen a Hilario: “Un padre hace cualquier cosa por sus hijos”

Marta Pelayo llega a casa de Caronte y le propone llevar juntos el caso de Hila rio, un padre acusado del homicidio de su hija. Samuel, al principio, se muestra muy reacio, y le dice que su oferta no le interesa. “Un hombre acusado de un delito al que todos consideran culpable antes de valorar las pruebas, ¿no le recuerda a alguien?”, así le convence la abogada novata, y es que su persistencia puede con Samuel.

El presunto asesino de Vanesa no es su padre

Pero hay algo que le cuenta Hilario que hace cambiarlo todo en su caso, le confiesa que se dedica a vender droga porque no tiene dinero, y puede que eso tenga mucho que ver con este asesinato. Además, Vanesa le mandó un mensaje a su padre para que hiciera público, ella está bien que la dejen de buscar. Para Hilario esto es clave, sabe que la tienen retenida y hasta que no devuelva el dinero de la droga, no la dejarán en libertad.