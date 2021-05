El caso más difícil de Caronte y Marta Pelayo: la violación de una joven

Ana no va a aceptar este acuerdo, ella quiere ir a juicio. Pero no lo va a tener, la abogado va a encontrar testigos que van a cambiar sus declaraciones. En un principio, una vecina y el conserje del edificio aseguraron que vieron llegar a los jóvenes y vieron que Ana estaba muy perjudicada, casi no se podía mantener en pie. Pero ante el juez han cambiado su declaración.