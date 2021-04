Caronte, indignado con la actitud del juez que instruye el caso de su hermana: “Lo que ha dicho no es normal”

Paula en su declaración en la comisaría dijo que no es la primera vez que sufre agresiones por parte de su marido pero nunca antes le había denunciado, “hasta ahora nunca se había puesto así”, le explica al juez. “¿Por esa razón no le denunció antes?”, le pregunta, Paula se queda callada y es su hija quien contesta, “fue por miedo”. Al juez le sienta muy mal que se meta en la declaración de su madre, “si no es preguntada, no conteste”.