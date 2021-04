El padre de Marta no ve con buenos ojos a Caronte: “La gente como él no cambia, era un policía violento y cocainómano”

El padre de Marta descubre que Caronte es el nuevo socio de su hija, y no es algo que le agrade mucho. Tras coincidir con él en el despacho, decide investigarlo porque no se fía de él. En una cena con Marta, el padre le dice que no quiere que siga trabajando con él, puede buscarle otro socio (mucho mejor). La abogada se enfrenta a su padre (una vez más), Samuel es un buen abogado y así se lo ha demostrado en los juicios.