Jugamos a Final Fantasy XVI y todo apunta a uno de los mejores títulos de la saga

He decidido que no voy a desvelar prácticamente nada de la historia que rodea a los protagonistas de Final Fantasy XVI, porque me ha impactado tanto en estas primeras tres horas de juego que, seguro que a vosotros os pasará lo mismo, y no quiero fastidiar algunas sorpresas. Eso sí, sí que puedo contar que el juego nos trasladará a un mundo de fantasía medieval llamado Valisthea, donde conviven humanos y bestias mágicas conocidas como Eikons. Estas criaturas son capaces de otorgar un gran poder a sus invocadores, conocidos como los Dominantes, que son venerados o temidos por las distintas naciones que se disputan el control del territorio. Quien controla a los dominantes los puede usar en el campo de batalla para doblegar a las naciones enemigas.