Análisis de Sifu: un tratado de artes marciales hecho videojuego

Como nota habitual, Sifu cuenta con un sistema de tiempo bala con una barra que irá recargándose con el paso de los minutos y los ataques realizados al enemigo, otorgando unos valiosos segundos para atacar a diestro y siniestro y vaciar el escenario de rivales. Nos resulta muy llamativa la fusión de los giros de cámara al mismo tiempo que la velocidad e intensidad de encajar golpes, proporcionando una experiencia fluida, dinámica y divertida. Si la diversidad de movimientos pudiera antojarse algo corta, no hay problema, muchos de los elementos que se encuentran en la pantalla pueden utilizarse en tu favor, por lo que no dudes en coger una botella de cristal o madera que halles por el escenario. La interactividad es muy alta y hace que las posibilidades en el combate aumenten.

Pero si una de las peculiaridades destaca por sí misma, es su sistema de edad. Cada vez que el protagonista muere, irá envejeciendo. Esto otorga un hándicap más que curioso ya que conforme sume años de diez en diez, iremos viendo como sus capacidades físicas y resistencia en combate se ven mermadas, haciendo aún más exigente la partida. Aquí es donde reside este factor roguelike tan curioso, siendo muy desafiante en el momento que nos encontremos contra un jefe y controlemos a un personaje que ronda los 60 o 70 años. Ahora bien, ¿se puede ganar teniendo un personaje anciano? Sí, ¿por qué no? Pero esto obliga a cambiar radicalmente el rumbo de tu estrategia y no debes ir a atacar tan "a saco", sino rodear una cantidad de enemigos menos e ir ganando estos enfrentamientos.

Ahora bien, vamos a complicar las cosas un poco más. Sifu proporciona un sistema de habilidades bastante amplio con el que realizar combos y derrotar a enemigos. Pero, ¿y si os decimos que conforme vaya avanzando en edad nuestro protagonista no podrá acceder a ellas? Podríamos decir que cosas de la edad y es totalmente cierto ya que estaremos ante movimientos difícilmente ejecutables por un anciano. Sifu es un juego que obliga a jugar los niveles y tener la máxima exigencia del jugador, ya que siempre se reiniciará el nivel con la edad más joven, entonces si has llegado con 50 años solo podrás iniciarlo con una mediana edad. Por lo que no será raro volver hacia atrás, rehacer las fases y procurar no caer en combate y envejecer.