Análisis de Moto GP 21: el Mundial de Motociclismo más real que nunca

El juego no llega con todo actualizado, como ocurrió el año pasado, pero irá recibiendo actualizaciones en las próximas semanas que hará que todo brille casi como en la realidad de la mayor competición de dos ruedas . La parrilla de MotoGP está casi lista, con todas las skins de las motos, pilotos, patrocinadores y demás. Moto 2 y Moto 3 falta por completarse (faltan algunos cascos, algún patreocinador…), pero seguro que en la primera o segunda semana de lanzamiento estará completa. Además, como ya ocurrió el año pasado, Milestone añadirá las otras competiciones menores que también están bajo el ala del Mundial: MotoE (la competición de motos eléctricas) y la Red Bull Rookies Cup (la competición de las jóvenes promesas).

Trayectoria y Modo Manager

Por supuesto, vuelve el modo Trayectoria del año pasado, un modo siempre bien acogido por los fans, y que nos permite crear a nuestro propio piloto, con un editor que este año trae un completo creador de pegatinas y logos para personalizar la moto, el casco y el mono de nuestro piloto al máximo. Como siempre puedes elegir partir con tu piloto desde cada una de las tres categorías, pero lo óptimo es empezar desde abajo, desde Moto 3 e ir ganándote una moto en las categorías superiores gracias a tu rendimiento.



Y unido al modo Trayectoria está implícito el Modo Manager, igual que en la entrega del año pasado. Ya no solo tendrás que estar pendiente de tu pilotaje y todo lo que respecta a los aspectos técnicos de tu moto (de los que luego hablaremos porque hay novedades) sino que también hay que gestionar todos los aspectos del equipo, el personal que trabaja para nosotros, gestionar los contratos con los patrocinadores y los equipos, etc. Nada más comenzar puedes contratar a un manager para que lleve tu carrera y tendrás que pagar las nóminas y gastos en cada fecha del calendario. Dependiendo de tus logros y de los objetivos que cumplas, conseguirás salir o no de los números rojos.