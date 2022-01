Análisis de Monster Hunter Rise para PC: una versión poco ajustada a sus posibilidades

Si bien es cierto que decir que los retos del juego son más fáciles es algo relativo, desde la inclusión del Rango Alto es cierto que la parte final de los Monster Hunter son los que atesoran los retos más duros , sin embargo en Rise desde el inicio se nota que los enemigos no dan tantos problemas o el tiempo de caza se ha acortado. Y es una sensación que se traslada a más partes del juego, como el farmeo o las mecánicas de las armas , si en World podías modificar mil aspectos de las armas o algunos movimientos se comportaban de una cierta manera, en este se eliminan algunas de esa complejidades pero sin que de la sensación de que afectan al propio juego. Además de la introducción del perrete, Canyne, en adición al conocido gatete, Felyne, para ser usado como montura, un aporte de movilidad que se agradece siempre aunque los mapas no sean tan gigantescos.

Si nos vamos a otros apartados, igual no lo es tanto. Adaptar un juego de las capacidades de la Switch a las de un PC es difícil, ya no solo por la resolución si no también por la capacidad que un PC estándar suele tener. Y esto Rise lo sufre mucho en sus gráficos, que se quedan al nivel casi de los antiguos juegos de PSP, salvando las distancias. Es una pena porque la estética clásica japonesa que irradia el título y los monstruos nuevos son dignos de verse a la mejor calidad posible, desgraciadamente no da para más.