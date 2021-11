Análisis de Marvel’s Guardianes de la Galaxia: rock and roll galáctico

El gran público conoce y adora a los Guardianes de la Galaxia desde que Disney los rescató de las páginas del cómics y los llevó a la gran pantalla para ser un pilar fundamental de su Universo Cinematográfico. Por eso, precisamente, su llegada al videojuego tenía las expectativas tan altas. Y aunque el diseño de los personajes, y todo lo demás, llega directamente desde los cómics (y no de las películas), vemos en ellos todo lo que nos cautivó en el cine. Aunque este Peter Quill no se parezca a Chris Pratt, nosotros no podemos dejar de verle en cada secuencia (además, con las voces en castellano que doblaron al grupo de héroes en las películas, todo es más fácil).