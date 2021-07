Análisis de Labyrinth City: Pierre the Maze Detective para PC

A lo mejor no te suena la saga de libros ilustrados de ‘Pierre: El Detective de Laberintos’ , pero para que te hagas una idea de cómo son, diremos que son parecidos a la famosa saga de ‘¿Dónde está Wally?’. Libros donde las ilustraciones ocupan todo el espacio con enormes entornos repletos de personajes y escenas que hay que recorrer con la mirada para intentar encontrar muchas pistas ocultas.

Cada nivel de Labyrinth City: Pierre the Maze Detective está basado en un dibujo hecho a mano por Hirofumi Kamigaki y por el estudio de ilustración afincado en Japón IC4DESIGN y dotado de movimiento gracias a los animadores de Darjeeling en Francia. El juego es un apasionado proyecto nacido del amor del equipo de Darjeeling por la serie de libros y ya ha cosechado premios, entre ellos el de la categoría de Visual Design en el IndieCade 2020 y el premio Best Quality of Art en el Game Connection Asia 2020.