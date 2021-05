Análisis de Capcom Arcade Stadium para PS4 y Xbox One: de vuelta a los recreativos

Capcom Arcade Stadium ya salió hace unos meses para Nintendo Switch pero ahora aterriza en las consolas de sobremesa, Playstation 4, Xbox One y Steam y es ahora cuando le hemos dedicado unas cuantas horas de nuestro tiempo. Y ha sido como viajar al pasado.

La visita al salón recreativo nos muestra todas las máquinas arcade , por las que podemos ir navegando hasta elegir nuestra favorita. Una vez seleccionada, introduciremos una moneda pulsando un stick e iniciaremos partida con una vista en 3D que nos coloca sobre la pantalla, como si estuviéramos jugando la maquina original (hasta podemos mover la vista a los lados con el stick derecho) . Esto da una sensación genial y no despista de lo principal, la vista de la pantalla donde disfrutamos del juego. Por supuesto, pulsando el stick podremos echar las monedas que queramos y continuar partida hasta el infinito. A todos los juegos se les pueden aplicar diferentes filtros , para que se parezcan más o menos a los monitores CRT curvos de aquellas máquinas arcade, y también se puede personalizar la velocidad de juego y el nivel de dificultad. Algunos juegos pueden disfrutarse entre dos jugadores y uno de ellos, Capitán Comando, con cuatro jugadores.

Por si esto fuera poco, se ha incluido una función de rebobinado que es aplicable a todos los juegos, que no tiene límite y que se activa dejando pulsado el gatillo derecho. Si has muerto o has tomado una mala decisión podrás rebobinar hasta el momento preciso, para conseguir la partida perfecta.