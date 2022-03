Análisis de Assetto Corsa Competizione para PS5 y Xbox Series X/S

Hace ya casi 3 años del lanzamiento de la versión final de Assetto Corsa Competizione en PC , que al instante se hizo un hueco entre los jugadores más exigentes, a sabiendas del buen hacer de Kunos Simulazioni con el primer Assetto Corsa, su salto a la fama. Buen hacer que, eso sí, no se trasladó del todo bien a consolas, con una versión de Assetto Corsa algo descafeinada respecto al original.

Como no podía ser de otra forma, el apartado técnico es el que más favorecido sale de esta versión para las nuevas consolas. Si bien el primer Assetto Corsa (con motor gráfico propio) consiguió los 60fps en consolas de la pasada generación, parece que el Unreal Engine 4 se le atragantó a Kunos y en PS4 y Xbox One, Assetto Corsa Competizione se quedaba en unos muy escasos (para un simulador) 30fps.

Ahora, por fin, los jugadores de consola podemos disfrutar del título a 60fps y 4K . Hemos jugado en PlayStation 5, y el framerate se mantiene estable en prácticamente todo momento. Solo se resiente algo en caso de condiciones atmosféricas extremas y muchos coches en pantalla, aunque no llega a afectar a la jugabilidad y es algo puntual. Por supuesto, el juego también aprovecha el SSD de las nuevas consolas y los tiempos de carga ahora son muy reducidos (algo que era bastante “doloroso” en la versión de PS4/XONE) y, en PlayStation 5, hace un buen uso del Dualsense , con vibración en los gatillos en función del acelerador y el freno y la luz del mando “avisándonos” sobre las revoluciones del coche. Otra novedad de esta versión es la posibilidad de ajustar el FOV en consola o el aumento, hasta 30, del número de jugadores en salas online.

Más allá de esto, eso sí, las novedades gráficas son pocas y si ya el juego no entraba por los ojos en PS4/XONE tampoco lo hará ahora. Un modelado correcto de los vehículos y unos circuitos algo vacíos, aunque lo peor está en los efectos climatológicos , con una lluvia bastante pobre, llegando incluso a ser prácticamente invisible cuando la intensidad es baja. En buenas condiciones, como clima soleado y alguna buena toma, el juego puede llegar a ser “llamativo”, pero realmente el apartado técnico no es su punto fuerte, aunque tampoco es algo que se le pueda exigir a un simulador.

Si optamos por el online contamos con un sistema de clasificación para emparejar a jugadores similares . El sistema se basa en un índice de seguridad, que obviamente depende de nuestra “limpieza” al volante, y así intenta evitar a los kamikazes en la pista. Igualmente, tenemos opciones a una carrera rápida, buscar entre la lista de partidas o crear una sala privada . Realmente, dada la naturaleza del juego, las carreras suelen ser bastante limpias y con mucho respeto entre jugadores. Nadie se compra un simulador para estrellarse contra otros jugadores. En cuanto al rendimiento online, no hemos tenido demasiados problemas, más allá de algún coche “dando saltos” . Desconocemos si es por problemas con su propia conexión (esperemos que sea eso).

Eso sí, hay que tener en cuenta que no hay juego cruzado, ni tan siquiera entre generaciones, por lo que, aunque el juego en PS4 y Xbox One se actualice de forma gratuita a PS5 y Xbox Series X/S respectivamente, en el online solo encontraremos jugadores con nuestra misma consola. El modo online será la única forma de competir con otros jugadores, ya que no hay modo multijugador local a pantalla partida.