Análisis de Outriders: lluvias de balas y súper poderes en un planeta lejano

Ocurre con relativa frecuencia que la demo de un juego no le hace ningún bien al título final . Ya hablábamos hace unas semanas de lo más que le había sentado la demo a Balan Wonderwolrd , una demo no muy acertada que dejó muy mal sabor de boca a los aficionados y que lastraron, seguro, su lanzamiento. Algo parecido ha pasado con la demo de Outriders, el nuevo shooter de People Can Fly (que ya demostraron su tino con los gatillos virtuales en Painkiller o Bulletstorm).





Es cierto que Outriders no inventa nada. Se trata de un potente shooter enfocado a la recolección de botín para mejorar a tu personaje. Una especie de mezcla de juegos en el currículum de sus creadores (algo de Bulletstorm, algo de Gears of War Judgment) con algunas cosas de Destiny y hasta de Doom. Cuenta una historia de ciencia ficción que no pasará a la historia y tiene unos personajes que no son demasiado carismáticos. Pero, una vez con esto claro, hay que decir que se trata de un juego muy divertido, con un diseño de niveles muy cuidado, un sistema de botín muy satisfactorio y unos momentos de acción, balas y súper poderes que nos han atrapado.