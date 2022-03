The Mandalorian o Grogu, entre los personajes que llegarán a LEGO Star Wars: La Saga Skywalker

Warner Bros. Games, TT Games, el grupo LEGO y Lucasfilm Games han revelado hoy los detalles del Pack coleccionista de personajes (pase de temporada) de LEGO Star Wars: La Saga Skywalker , que contiene siete paquetes de contenido descargable (DLC) con personajes jugables de toda la galaxia, incluyendo muchos que no aparecen en la saga de nueve películas. LEGO Star Wars: La Saga Skywalker se publicará el 5 de abril de 2022 para Xbox Series X|S, consolas de la familia Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC, en lo que será el juego de LEGO Star Wars más extenso y visualmente impactante hasta la fecha.

El día del lanzamiento, quienes hayan comprado el Pack coleccionista de personajes tendrán disponibles los paquetes de personajes de la primera temporada de The Mandalorian y de Solo: Una historia de Star Wars. También se pueden adquirir por separado. El paquete de personajes de la primera temporada de The Mandalorian incluirá al mandaloriano y a los personajes no jugables Grogu, Greef Karga, Cara Dune, IG-11 y Kuiil; y el paquete de personajes de Solo: Una historia de Star Wars incluirá a Han Solo joven, Chewbacca joven, Lando Calrissian joven, Qi’ra, Tobias Beckett y Enfys Nest.