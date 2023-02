Bárbara Rey detalla los malos tratos de Ángel Cristo: "Llegó a dispararme con un revólver"

Bárbara Rey fue una mujer maltratada. Durante el matrimonio con Ángel Cristo, al que ella define como "el amor de su vida", fueron muchos los terroríficos momentos que la vedette vivió. En 'Viajando con Chester', Bárbara Rey le ha contado a Risto Mejide algunos de ellos, pero también le ha sorprendido diciendo que está reconciliada con su exmarido.

"¿Ángel te maltrato física y psicológicamente?", le había preguntado Risto Mejide a Bárbara Rey. "Mucho. Mucho, mucho. Casi desde que me caso con él, desde mi primer embarazo", reconocía ella sin poder evitar que sus ojos se empañasen al venírsele recuerdos a la mente.

Bárbara Rey estuvo casada durante nueve años con Ángel Cristo. Ha afirmado que no se separó antes porque le quería mucho pero sobre todo porque empezó a tener "pena" por él. "Ángel me quería con locura pero no sabía quererme. Sabía lo que iba a sufrir si yo le dejaba. Yo había empezado a dejar de estar enamorada y sabía que para él iba a ser terrible. Se habría vuelto más loco todavía de lo que estaba", explicó.

De la pena, Bárbara pasó después al "miedo" por ella y por sus hijos. "Tenía miedo a que nos pasara algo a mis hijos y a mí", confesó. Además, aseguró que había denunciado hasta en dos ocasiones y en ninguna le hicieron caso porque la fama precedía al domador de leones. Sin embargo, habría posteriormente un hecho que marcaría un antes y un después.

"Un día me echó de casa. Tuvimos una bronca muy gorda que ahí sí que vi la muerte. Me dejó en la calle descalza, sin ropa... Me fui a casa de una amiga y ahí tomé la decisión de volver a poner denuncia y de buscar un abogado para la separación", explicaba Bárbara en 'Viajando con Chester'. No obstante, reconocía que de no haber sido por este hecho, probablemente no hubiera dejado a Ángel Cristo porque "le quería mucho".

El testimonio de Bárbara Rey sobre sus malos tratos deja sin palabras a Risto Mejide

Pero tal y como la entrevistada estaba detallando, fueron episodios muy fuertes los que vivió. Fue entonces cuando le contó a Risto Mejide que Ángel Cristo se habría paseado siempre con un revólver durante su matrimonio.

"¿Te amenazó con el revólver?", le preguntó el presentador. "Sí", recordó Bárbara Rey. "¿Te encañonó?", siguió Risto. De nuevo, la invitada respondía afirmativamente, dejando a Risto sin palabras. Aún más cuando declaró: "Incluso me disparó una vez".

"Lo que pasa es que yo doblé las piernas y me disparó a las piernas. Solo para destrozármelas. Sabes que mis piernas siempre han sido 'Las piernas de Bárbara Rey'. No les he dado nunca el valor que le ha podido dar la gente. Me disparó, doblé las piernas y el tiro me pasó y se quedó en la cómoda", ha contado Bárbara Rey.

Bárbara Rey, sobre Ángel Cristo: "Yo me he vuelto a enamorar de mi marido"

El testimonio de Bárbara Rey, de por sí, dejaba sin réplica alguna. Risto Mejide escuchó atentamente cada una de sus palabras, pero también le señaló que se sentía confuso. Antes de contarle el horror que había vivido, Bárbara Rey también le había dicho que se había vuelto a "enamorar" de Ángel Cristo.