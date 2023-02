Bárbara Rey cuenta cómo conoció al rey emérito y dónde fue la primera vez que quedaron: "Él me llamó" 

Bárbara Rey habla con Risto Mejide sobre cómo se puso en contacto el Juan Carlos I con ella por primera vez

La invitada de 'Viajando con Chester' cuenta cómo eran las llamadas con el emérito y la primera vez que se vieron en persona

Bárbara Rey ha contado en el sofá de 'Viajando con Chester' cómo fueron sus inicios con el rey Juan Carlos I, donde afirma que fue él quién se puso en contracto con ella y se vieron por primera vez en una entrevista en la Casa Real a principios del año 77.

"Es algo de lo que no he hablado nunca, pero bueno, él me localizó, me llamó. Yo estaba trabajando, llamó por teléfono a mi casa, entonces vivía con una amiga y secretaria, cuando llegué me lo dijo y yo no me lo creí. Me dijo que había llamado un señor que dice que es el rey y le dije que se dejase de gilipolleces, me habrá llamado algún cómico que imitaban muy bien y será así", relata Barbara.

Las llamadas de Bárbara Rey con el rey emérito

Pero esto no se quedó aquí y es que asegura que estando ella en casa volvió a llamarla y recuerda lo que le decía: "Que me seguía mucho, que le gustaba mucho mi trabajo, que seguía todo lo que salía mío en prensa, que le caía bien y que le gustaba mucho y me quedé que no me lo podía creer". Llamadas que se repitieron: "Se lo trabajó, muchísimas llamadas, en las que una no sabe qué hacer porque es muy difícil, en qué puede repercutir. Me parecía como imposible y también tenía miedo, que al decir que no, yo que había trabajado tanto y había tenido tanto existo, que no... Creo que podía influir negativamente".

Así fue la primera vez que quedaron