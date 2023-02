Bárbara Rey habla sobre su presunto chantaje al rey emérito Juan Carlos I: "Él no se portó nada bien conmigo"

Bárbara Rey forma parte de la historia de España. Además de por su profesión, cosechando éxitos y fama, también por su relación secreta con el rey emérito Juan Carlos I. Sobre él y sobre las polémicas alrededor de este secreto ha hablado la ex vedette con Risto Mejide en 'Viajando con Chester'.

Antes de la entrevista, el presentador había hablado con Paloma García Pelayo y Juan Fernández-Miranda, que le hablaron sobre las grabaciones que Bárbara Rey hizo al rey emérito e incluso de presuntos chantajes de la vedette para mantener el secreto.

Por todo ello le preguntó Risto Mejide. Bárbara Rey ha negado tajantemente que haya recibido ningún pago por su silencio y mucho menos que ella hubiera organizado una encerrona a Juan Carlos I.

"Él no se portó nada bien conmigo", decía refiriéndose al rey emérito. "Me vetó en Televisión Española y yo tenía que mantener a mis hijos y él no hizo nada. Le hablé claramente a él y él no sé qué pudo hacer después. A quién le pudo pedir ayuda o lo que hizo o lo que sea", declaraba.

Risto Mejide le preguntó entonces directamente por las fotos en las que habría aparecido Juan Carlos I tocando un pecho de Bárbara Rey. Ella negó haber recibido dinero por no publicarlas y haber chantajeado a la Casa Real con ellas.

"Eso le perjudicaba a él. A mí me robaron todo (...) No fui yo. Había una persona que ha fallecido. No puedo decirlo porque tiene familia y me demandaría. Además fue la persona que me indujo a que grabase dos o tres conversaciones de él en mi vida. He tenido conversaciones de él en el contestador del teléfono y he borrado todo", aseguró la entrevistada, que se mostró molesta por cómo el rey emérito habría interferido entonces en su carrera profesional "destrozándola totalmente".

En ese sentido, Bárbara Rey también negó que se le hubiera dado un programa en la televisión pública de Valencia tras la visita frustrada a 'Tómbola' en 1997, donde parecía dispuesta a contarlo todo sobre el emérito hasta que por "órdenes de arriba" se canceló la entrevista.

Bárbara Rey reconoce que grabó al rey emérito Juan Carlos I