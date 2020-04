Víctor Sandoval acusa al Dioni de mofarse de su pluma: "Yo no me meto con su cuerpo deforme ni con que es bizco"

El enfrentamiento

Delante del Dioni, Sandoval ha defendido su intensidad a la hora de expresarse y, cuando no le escuchaba, se ha despachado a gusto: “Yo mi pluma no la puedo controlar, nací con ella. Yo no me he metido con que él es bizco, ni con su tripa ni con su cuerpo deforme entera. No es que él sea de Formentera eh, sino que es deforme entero”, ha bromeado con su ácido humor. “Es un ladrón que no sé por qué se le da sitio en la televisión. Robar es un delito y un pecado”, ha continuado.