Víctor Sandoval y Carmen Borrego arruinan la cena de Bibiana Fernández con una gran discusión: él le llama "gorda" y ella "pelota"

Carmen y Víctor discuten durante la cena y abandonan la mesa

Carmen Borrego acusa a Víctor Sandoval de ser un maleducado

Los invitados firman la paz con un baile en el 'fin de fiesta'

Bienvenidos a ‘Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition’, un concurso en el que cuatro perfectos conocidos compiten por ser el mejor anfitrión para conseguir un premio de 3.000 euros.

Si la semana pasada tuvimos una cena movidita en casa de Víctor Sandoval, esta noche la guerra estalla en casa de Bibiana Fernández. La anfitriona pone todo de su parte para ofrecer una velada de lo más glamourosa pero la eterna enemistad entre Carmen Borrego y Víctor acaba arruinando el encuentro.

Carmen llama “pelota” a Sandoval, él le dice que está “gorda” y los dos lían la mundial ante una Bibi que echa mano del humor y un Dioni que no sabe dónde meterse ¡Esto es lo que ha ocurrido!

Guerra de 'zascas'

Cuando todavía Bibi no había servido ni el entrante, los cuchillos ya volaban sobre su mesa. Carmen no olvida todo lo que Víctor ha dicho de ella en televisión y, aunque los dos prometieron empezar de cero, parece que la tregua no termina de llegar. Los invitados han empezado con buen pie la cena pero la actitud pesimista de Víctor ha sido una buena excusa para dedicarse unas cuantas “puñaladas”: "¡Yo nunca he ido a muerte contra ti!", dice Carmen.

La gran batalla

Pero el verdadero conflicto ha llegado con el postre. Víctor se ha derretido en halagos hacia Bibiana y, para Carmen, no ha parado de hacerle la "pelota” durante toda la cena. Además, la pequeña de Las Campos critica que Víctor sea un “maleducado” en la mesa, después de verlo lamiendo el plato como si fuera un "perro": “Víctor confunde el espectáculo con la educación”.

Pero el colaborador también ha traído "la escopeta cargada" y, cuando Carmen ha asegurado que ella no es "de mucho comer", Víctor ha sacado, esta vez metafóricamente, su lengua a pasear: “Pues no te luce nada para lo poco que comes”. Es más, en sus totales a cámara, Víctor ha llamado directamente gorda a Carmen y ha puesto en duda su presunta dieta ligera: “Cuando la veo pienso que debe de devorar la comida porque delgada no está. Pero luego no come nada, así que debe ser de esas que lleva galletas en el bolso o de las que cuando llega a casa se pone ciega”.

“¿Quién está como una pelota de los dos?”, ha repetido Víctor cuando Carmen no le escuchaba. Eso sí, y delante de ella, Sandoval ha negado haber adulado a Bibiana: “A ti lo que te joroba es no tener la complicidad que tengo yo con ella”, ha asegurado Víctor ante el asombro de Carmen.

Acto seguido, los dos han empezado a gritar sin escucharse y han decidido abandonar la mesa, cada uno por un lado. “Habíamos empezado muy bien y vamos a terminar muy mal. No voy a aguantar de estas ni una más. Estoy harta. Estoy intentando que las cosas vayan bien después de que ha puesto verde a mi hermana, a mi madre y a todo Cristo. He sido muy generosa con Víctor y no le he echado absolutamente nada en cara. Pero si vamos a empezar de cero, tiene que ser por las dos partes”, ha dicho Carmen muy molesta desde el sofá, negándose a volver a la mesa hasta que Víctor no le pidiera perdón.

Víctor, sin embargo, se ha hecho un lío con su propia opinión y ha terminado alabando a Carmen: “Es muy buena tía pero aguanta muy mal las críticas. Yo le tengo mucho cariño”, ha asegurado con dos narices.

La reconciliación

Al final, los dos han vuelto a la mesa y han dejado que Bibiana disfrute de su ‘fin de fiesta’ como anfitriona. La polifacética actriz ha sorprendido a sus compañeros cantando y, para demostrar que ella no es nada rencorosa, Carmen ha accedido a bailar con Víctor. “¿Nos besamos?", ha preguntado él.

