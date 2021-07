Yotuel Romero se ha reunido con el ministro de Asuntos Exteriores: "Le he transmitido lo que el pueblo cubano ha salido a reclamar "

'Todo es mentira' ha contactado con Yotuel para preguntarle sobre esa conversación, el artista cree que ha podido hablar con el ministro porque no representa a ningún partido político, "soy un músico que ama a su país", ha asegurado, "y desde la sensibilidad de un músico le conté lo que está ocurriendo en Cuba, me preguntó por 'Patria y vida', lo que había provocado la canción...", ha asegurado.

Al no representar ningún "color político se me ha acercado muchos portavoces de partido de derecha, de izquierda, de todos los lados, me han llamado de muchas partes del mundo, del Vaticano, precisamente por eso", ha explicado, y ha querido dejar claro que él no es líder de nada, "soy un cubano más que ha hecho una canción y el cubano la ha tomado suya y ha salido a la calle a gritar libertad", ha dicho Yotuel.