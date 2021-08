José Antonio López Guerrero, virólogo: “Actualmente, no es necesaria la tercera dosis de la vacuna"

‘Todo es mentira’ ha hablado con el virólogo José Antonio López Guerrero para hablar del pasaporte covid, de la tercera dosis y de la posibilidad de obligar a vacunarse . ¿Ayudaría todo esto a frenar los contagios? “Con la tercera dosis hay que esperar a lo que dice la ciencia, y la ciencia dice que, con los datos actuales, no sería necesaria una tercera dosis para la población general”, comenzaba diciendo el experto.

“Mi postura es que no hay que obligar a la población en general a vacunarse puesto que la cobertura vacunal en España es muy alta. Lo que hay que intentar es convencer, pero sí creo que las personas que están en primera línea sanitaria… no contemplaría que un sanitario no esté vacunado por tema ideológicos”