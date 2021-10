Una vecina de La Palma confiesa el abandono de las instituciones: tres personas en un estudio y "con un colchón en el suelo"

Risto no puede creer los datos: "Nos hablan de coordinación y de que no hay ninguna víctima, perfecto. Pero, ¿realojadas solo 280 personas de 6.000? ¿Os parece buena gestión esto?" . Después, el presentador da paso a Beatriz Pérez, una palmera que perdió su casa por culpa del volcán de La Palma.

La entrevistada no puede esconder su tristeza: "Estoy mal por la situación, por perderlo todo. Tener un hogar implica no solo lo material, sino toda una vida dentro, que es lo mismo que perderlo todo". Además, Beatriz confiesa: "Me siento mal por pensar en el pasado y por la incertidumbre del futuro".