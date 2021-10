Las palabras de Isabel Díaz Ayuso sobre los alquileres y el aborto no han pasado desapercibidas para toda España ni, por supuesto, para 'Todo es Mentira'. Mostramos las declaraciones más polémicas de la presidenta de la Comunidad de Madrid y pedimos opinión a nuestros colaboradores.

Susana Díaz no puede salir de su sorpresa y critica: "Me parece brutal, en su afán por competir con VOX la está llevando a hacer estas 'Ayusadas' que ha vertido ". Por otro lado, la socialista declara: "Además hablar como si la mujer fuera por deporte a abortar, con lo que sufre una muchacha cuando se ve en una situación como esa".

"Voy a hacer mía una frase de Celia que dijo 'no tiene que venir ningún hombre a decir lo que llevo dentro', pues no tiene que venir ninguna chica a decir lo que siente una mujer cuando se encuentra en la tesitura de abortar", dice Susana Díaz. Por último, la andaluza da un zasca: "Me parece de una falta de sensibilidad enorme y el querer meter en el aliño que sea seguro... será un icono en la derecha, pero cada vez que habla es evidente que sube el pan".