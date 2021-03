Ruth Goñi, exsenadora de Ciudadanos: “Yo no soy una tránsfuga, la cúpula de mi partido, sí"

“ Yo no puedo aceptar que Ciudadanos pacte con Pedro Sánchez cuando Sánchez pacta con Bildu el gobierno de Navarra y los presupuestos de Navarra, no puedo hacerlo, no es coherente, ni lógico, ni normal… le aseguro que nadie en Navarra voto a Navarra Suma para que alguno apoyara a un Sánchez que ya ha pactado con Bildu el gobierno de Navarra y los presupuestos”, explicaba Goñi.

“¿Es usted una tránsfuga?”, le preguntaba directamente Risto Mejide. La exsenadora de Ciudadanos respondía tajante: “Yo no soy una tránsfuga, la cúpula de mi partido, sí”. Además, Ruth ha negado que vaya a acabar militando en el PP: “Yo me metí en esto por las ideas, me hubiera gustado hacer como Marcos de Quinto y dejar el acta de senadora, pero no lo hago por responsabilidad, y no por falta de ganas”.