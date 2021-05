Felipe VI fue vacunado contra el covid-19 el pasado sábado en el Wizink Center de Madrid. Según La Zarzuela, lo hizo cuando y donde le correspondía por edad (tiene 53 años). Risto Mejide ha comenzado el programa de este lunes comentando esta noticia y expresando sus dudas ya que no hay ninguna foto de ese momento.

“Felipe VI se ha vacunado… o eso dicen”, ha comenzado diciendo el presentador. “No voy a poner en duda lo que nos dicen desde Zarzuela o igual sí. No porque no se haya vacunado, sino por cómo dicen que lo ha hecho”, ha continuado. Le resulta curioso que haya ocurrido un sábado por la tarde, cuando los medios están más desconectados, y que no haya ninguna imagen del momento ni por parte de Zarzuela ni de nadie que le haya captado en ese momento, teniendo en cuenta que es el centro de Madrid.