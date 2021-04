“Nos llama mucho la atención que, en un día como hoy, un día en el que vemos que la incidencia acumulada sube, que la presión hospitalaria se incrementa, con 400.000 desempleados más que hace un año, 900.000 personas en ERTE, 500.000 autónomos sin actividad…” continuaba Risto mientras sonaba uno de los efectos del programa. “No, esto no tiene ningún sentido, estoy hablado de cosas muy serias que afectan a mucha gente” , espetaba Mejide mientras aumentaba su enfado.

“Y en medio de todo esto, sale el presidente del Gobierno para decirnos que no se van a cumplir los plazos de vacunación que nos había prometido el propio Gobierno. La fecha que nos habían dado para tener vacunados al 70% de la población no era finales de agosto… y no solo eso, Pedro Sánchez ha salido para transmitir toda la confianza en vacunas como la de AstraZeneca, justo hoy que la Agencia Europea del Medicamente la ha relacionado directamente con los trombos… y mientras, la nave va”, comentaba Risto Mejide resignado.