"Su modus operandi es prometer y luego no cumplir", sería el resumen de los testimonios que van en contra de José Luis Moreno. "Durante esa temporada pasó algo que no le das importancia, pero ahora viendo todo lo que estamos sabiendo, tiene otro significado. Se dedicó a prometer fichajes, un 'te grabo un disco', 'voy a hacer un espectáculo contigo...' ¿qué pasaba después?", avanza Risto. Vemos un extracto de algunas de las promesas de Moreno en 'Tú sí que vales'.

Hablamos en directo con Sebastián Ramírez, cantante y exparticipante de este talent show que fue víctima de las promesas de José Luis Moreno. A él le prometió grabarle un disco: "La cosa empezó a moverse, tuve contacto con los que trabajaban con él, me dieron fecha estimada para grabar. Fui armando repertorio, me invitó a una gala de TVE, fui a su casa, hablamos, para conocernos mejor. Cuando llegó la hora de grabar y empezó a darme largas. Llegó un punto que me enfadé".

"Me dijo que no encontraba el detonante como para apoyarme artísticamente. Le mandé mensajes diciéndole que estaba molesto, que me había tomado el pelo. Luego quedamos bien. Perdí oportunidades por guardarle su sitio a él. me perjudicó mucho", añade este cantante, lamentando y arrepentido por haber dejado pasar el tren de otras productoras solo porque pensaba que le debía un respeto a Moreno, que luego le dejó tirado.