¿Tiene sentido poder viajar en Semana Santa a otro continente y no poder movernos por España? La Comisión Europea ya ha pedido a España “coherencia” en las restricciones a viajes que aplica dentro y fuera de su frontera. Risto Mejide reaccionaba indignado en el plató de ‘Todo es mentira’:

“Lo siento mucho, pero mientras sigamos viendo sinsentidos como estos, lo seguiremos denunciando. ¡Es que esto no tiene ningún sentido!”, aseguraba el presentador incrédulo. “Yo no lo entiendo, de verdad, que yo esto no lo entiendo. Para empezar, nuestros euros, lo que la gente se va a gastar en Semana Santa, se lo va a gastar fuera, en otros países, mientras aquí nuestros hosteleros se están muriendo de hambre, están cerrando. Y para continuar, la gente que se va fuera, va a volver y vete a saber por dónde se ha movido, con quién y de qué manera… y luego, además, aquí lo ingleses, los alemanes, los franceses… campando a sus anchas por Madrid, ¿Alguien entiende algo?”, comentaba Risto visiblemente enfadado.