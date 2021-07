Risto Mejide defiende a 'El Jueves' tras el señalamiento de VOX: "Se meten con todo Dios, empezando por mí"

Después de esta defensa, el presentador ha hecho frente a algunas de las viñetas que la reviste ‘El Jueves’ le ha dedicado en alguna ocasión: “No me hace gracia, pero me parece que está muy acertado”, aseguraba Risto Mejide.

“Una cosa es que no me haga gracia, que no me la hace, otra cosa es estar en contra. Estoy a favor, si con el ego que tengo me viene de lujo. Algo muy distinto es lo que ha hecho VOX, que es señalar al editor para que la gente vaya a decirle cosas”, añadía Risto.