“No queremos insistir en que los políticos van a lo suyo, pero justo hoy nos hemos enterado de algo que, no es que indigne, es que te hierve la sangre ”, aseguraba Risto Mejide antes de que Marta Flich repasase la noticia de que Interior se había gastado casi 3.000 euros en una cinta de correr para el ministro Grande-Marlaska.

“Hay cintas de correr por 100 euros, si yo me quiero gastar ese dinero me lo gasto porque me lo gasto yo, pero a Marlaska se lo pagamos todos. Si se lo pagase él, adelante, que se compre la que quiera… ¡pero es que está en los presupuestos!”, aseveraba el presentador atónito con la noticia.