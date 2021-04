Risto, sobre la información publicada en Informalia sobre la docuserie de Rocío Carrasco: "Cuando se acusa a Mediaset de algo, basta con acusar"

"¿Cómo demuestra uno que algo no ha ocurrido?", esta es la pregunta que se hacía Risto nada más empezar 'Todo es mentira', y añadía, no será la persona que acusa la que tiene que demostrar que algo había pasado. "No tiene que ver con el documental de Rocío Carrasco, tiene que ver con la credibilidad", puntualizaba, la credibilidad de los medios, de los profesionales que trabajan en ellos (si se les cuestiona su trabajo).