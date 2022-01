Risto pone en un aprieto a Esperanza Aguirre al preguntarle por las 'camas fantasma' del hospital Puerta de Hierro: "Lo siento como un ataque"

"Estoy muy orgullosa de haber decidido que los hospitales públicos tengan habitaciones individuales, políticamente muy orgullosa y satisfecha", ha asegurado esperanza Aguirre. "¿Y estás orgullosa de cómo se hizo?", le ha preguntado Risto, "sí, supongo que lo harían bien, al interventor le pareció que estaba todo bien y a todos los servicios de contratación también. Un presidente no se ocupa de redactar los contratos", ha explicado Aguirre.

Risto le ha insistido preguntándole si políticamente no se siente responsable, "yo creía que aquí era una comentarista, no sabía que era una entrevistada para que me atacaras por lo que ha salido hace 15 días", ha añadido, "eso sí, "estoy encantada en contestarte".