Risto muestra su repulsa por el crimen de Samuel en A Coruña: "Me sorprende que se esté cuestionando el móvil homófobo"

Risto ha abierto el programa de este lunes de 'Todo es mentira' mostrando su repulsa hacia este crimen, "a mí hay cosas que me sorprende todavía hoy, me sorprende y me dejan pensativo, noticias que duelen solo leerlas, y sí estoy hablando del asesinato de Samuel este fin de semana en A Coruña. Me sorprende que algunos medios hablen de muerte cuando está claro que lo han asesinado, con testigos, incluso con imágenes", ha asegurado.